"Harry Potter"-Star Michael Gambon mit 82 Jahren gestorben

Traurige Neuigkeiten aus der Filmwelt. Michael Gambon (82) zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern Großbritanniens. Vor allem für seine Rolle als Professor Albus Dumbledore in sechs der acht Harry Potter-Filme ist der britisch-irische Star auf der ganzen Welt bekannt. Seit einigen Jahren ist es jedoch ruhiger um ihn geworden. Jetzt werden traurige Neuigkeiten bekannt: Michael ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Das gibt seine Familie über ihre Sprecherin bekannt. "Der geliebte Ehemann und Vater Michael starb nach einer Lungenentzündung friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus. Michael war 82 Jahre alt", heißt es in der Erklärung, die The Sun vorliegt. Außerdem fügen sie hinzu: "Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre in dieser schmerzlichen Zeit zu respektieren und danken Ihnen für Ihre Nachrichten der Unterstützung und Liebe."

Vor vier Jahren hatten sich Fans bereits Sorgen um Michaels Gesundheitszustand gemacht. Damals war er nämlich für eine Comedyserie eingeplant gewesen, doch diese Rolle war ihm wieder entzogen worden. Eine Quelle hatte gegenüber The Sun erklärt: "Michael ist ein unglaublicher Schauspieler und war am Set sehr beliebt. Aber das Alter scheint ihn eingeholt zu haben und er hatte Probleme mit dem Skript."

Getty Images Michael Gambon im Januar 2016

Getty Images Michael Gambon, "Harry Potter"-Star

Getty Images Michael Gambon, Schauspieler

