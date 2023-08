Total natürlich: Gal Gadot genießt Date-Night mit ihrem Mann

Gal Gadot (38) strahlt! Seit über 13 Jahren ist die Wonder Woman-Darstellerin mit ihrem Mann Jaron Varsano verheiratet. Zusammen mit dem Immobilienmakler hat das Model drei Sprösslinge – allesamt Töchter. Die Eheleute sind beide beruflich in den vergangenen Monaten gut eingespannt. Gerade deswegen sind Date-Night bei ihnen eine Seltenheit. Nun finden Gal und Jaron offenbar Zeit für Zweisamkeit – und verbringen diese mal nicht so aufgebrezelt!

Im Partnerlook zum Dinner! Aktuell urlauben Gal und ihre Familie in Tel Aviv in Israel. Die Beauty und ihr Göttergatte hatten am Abend offenbar ein wenig kinderfreie Zeit. Paparazzi lichteten die zwei händchenhaltend auf dem Weg zu einem romantischen Dinner ab. Für die Date-Night entschieden sie sich für schlichte Looks. Gal strahlte in einem schwarzen Mini-Kleidchen und ganz ohne Make-up. Jaron schloss sich einer Frau an und entschied sich ebenfalls für einen Look komplett in Schwarz.

Erst im Mai hatte Gal ihren 38. Geburtstag gefeiert. Ihren Ehrentag hatte die Fast & Furious-Bekanntheit mit ihren Liebsten verbracht – und in vollen Zügen genossen. "Ich bin so dankbar. Danke für diese Liebe. An meinem besonderen Tag wünsche ich euch allen Glück, Gesundheit und Liebe", hatte die dreifache Mama auf Instagram zu einem süßen Familienschnappschuss geschwärmt.

Nir Pekin / MEGA Gal Gadot im August 2023

Nir Pekin / MEGA Gal Gadot und ihr Mann Jaron Varsano im August 2023

Instagram / CQtky9DNFXe Gal Gadot mit ihrer Familie im Juni 2021

