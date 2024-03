Schnelles Daily-Aus für Lukas: Oliver Szerkus verlässt GZSZ!

Im Herbst vergangenen Jahres stieß Oliver Szerkus (20) zu der GZSZ-Familie dazu. Der Schauspieler verkörperte Lukas, den Pflegesohn von Yvonne und Jo, gespielt von Gisa Zach (49) und Wolfgang Bahro (63). Als neustes Mitglied der Gerner-Familie sorgte er für ordentlich Trubel. Doch nun ist seine Geschichte auserzählt – Oliver wird die Daily-Soap verlassen! Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt er auf die Zeit am Set zurück. Der Berliner schwärmt im Gespräch mit RTL: "Ich hatte eine wundervolle Zeit bei GZSZ, in der ich viel lernen konnte und unglaublich tolle Menschen kennengelernt habe. Das werde ich immer in meinem Herzen bewahren."

Sein Charakter hat vorerst keine Lust mehr auf Berlin. Stattdessen zieht es ihn nun in den Schwarzwald, um Zeit mit seiner Mutter zu verbringen. Oliver findet: "Es ist schade für uns beide, den Kiez verlassen zu müssen, aber ich weiß, dass es die beste Entscheidung für Lukas ist." Ein Comeback in der Zukunft möchte der 20-Jährige jedoch nicht ausschließen. "Der Kiez ist ein Teil von ihm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Lukas das eine oder andere Wochenende in Berlin verbringen möchte", erklärt er und fügt hinzu: "Also: Sag niemals nie."

Und wie geht es privat für Oliver weiter? "Ich möchte definitiv mehr schauspielern. Auch einige Synchronrollen sind bereits in Aussicht", freut sich der Synchronsprecher. In der Vergangenheit konnte er in deutschen Produktionen wie In aller Freundschaft oder "Praxis mit Meerblick" bereits Erfolge feiern. Vorerst gönnt er sich jedoch eine kleine Auszeit – Oliver hat schon einen Urlaub in Paris geplant.

Instagram / oliver.szerkus Oliver Szerkus am Set von GZSZ

Instagram / oliver.szerkus Oliver Szerkus, Schauspieler

