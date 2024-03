Christian Polanc hat einen neuen "Let's Dance"-Favoriten!

Christian Polanc (45) war nach der Kennenlernshow von Let's Dance gar nicht mehr aus dem Schwärmen über Gabriel Kelly (22) herausgekommen und hatte ihn als seinen Favoriten verbucht. Durch die Sendung am vergangenen Freitag wurden die Karten nun aber offenbar neu gemischt. Dem Profitänzer ist jetzt ein anderer Kandidat ins Auge gesprungen! "Tony (28) und Anastasia! Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich vielleicht nicht punktemäßig die Nummer eins, [...] aber mein Top-Favoritenpaar an diesem heutigen Abend", plaudert der Ingolstädter in seinem Podcast "Let's talk about Dance" aus und fügt noch hinzu: "Das waren so ziemlich die Einzigen, wo ich wirklich nach dem Tanz mit einem breiten Grinsen dasaß und mir gedacht habe: Wie geil ist das denn?"

Aber nicht nur die coole Art des Komikers hat Christian total überzeugt, auch die neue Profitänzerin habe es ihm mächtig angetan. "Anastasia, eine der besten Neuentdeckungen bei den Damen seit Langem", schwärmt der 45-Jährige. "Ich finde, die hat sich so schnell eingelebt in diesen 'Let's Dance'-Kosmos, das finde ich wirklich toll", erklärt er weiter. Auch die Choreografien von Anastasia finde Christian super.

Von Gabriel ist Christian nach wie vor begeistert. Bereits nach der Kennenlernshow sah der Profi das Potenzial des Musikers. "Ich finde, er hat schon eine sehr filigrane Art und Weise, sich zu bewegen und er lernt anscheinend wirklich schnell, wie ich mitbekommen habe", äußerte er sich in der allerersten Ausgabe seines Podcasts und fuhr begeistert fort: "Wenn der Junge es auch schaffen kann, zu explodieren, [...] dann ist das so mein erster kleiner Geheimfavorit."

Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

Gabriel Kelly und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

