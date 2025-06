Vermisst Wahl-Dubaier Nikola Glumac die Familie in Serbien?

Reality-TV-Star Nikola Glumac (29), der seine beliebte Catchphrase "Ich bin Single" seit Kurzem wieder voller Inbrunst präsentieren kann, lebt inzwischen allein in Dubai. Eigentlich wollte er sich dort gemeinsam mit Kim Virginia Hartung (30), die derzeit sein Kind erwartet, ein gemütliches Nest einrichten, aber dann kam alles anders: Nach einem rätselhaften Ereignis zog Kim den Schlussstrich. Doch wie geht es Nikola, dessen Familie in Serbien lebt, jetzt allein im fernen Dubai? Nachdem sich seine Follower besorgt gezeigt hatten, erklärte er in einer Instagram-Story: "Die Verbindung zwischen Dubai und Serbien ist echt top. Man fliegt so vier bis fünf Stunden, also alles easy." Er betonte, dass er seine Familie oft besuchen werde und ergänzte: "Wenn ich jetzt irgendwo in Australien oder Thailand leben würde, dann wäre es vielleicht etwas anderes. Da hätte ich mir wahrscheinlich Gedanken gemacht."

Neben der engen Beziehung zu seiner Familie, die er auch aus der Ferne weiterhin pflegt, konnte Nikola bereits erste freundschaftliche Beziehungen in seiner neuen Heimat knüpfen. Von einem großen Freundeskreis mit oberflächlichen Kontakten hält er jedoch wenig. "Ich habe ein, zwei echte Freunde. Heute nennt sich zwar jeder dein Freund, aber echte Freundschaft zeigt sich erst, wenn jemand in guten und in schlechten Zeiten zu dir steht", erklärte er seinen Followern. Der Rest seien lediglich Bekannte, die er nicht zu seinem engsten Kreis zähle. Für Nikola seien vor allem Loyalität, Ehrlichkeit und Vertrauen entscheidend, um eine enge Bindung aufzubauen.

In den vergangenen Tagen hatte sich Nikola auf Instagram erstmals genauer zu dem dramatischen Bruch mit Kim geäußert, blieb in seinen Aussagen jedoch bewusst vage. "Kim wird sich dazu melden, das ist nicht mein Recht, das zu erzählen. Ihr werdet auch verstehen, warum sie da ihre Zeit braucht", erklärte der Realitystar, der vor allem mit Shows wie Temptation Island und Prominent Getrennt bekannt wurde. Die Stärke seiner schwangeren Ex-Verlobten bewundere er aufrichtig, auch wenn das Ende der Beziehung ihm selbst schwer zu schaffen macht. In seiner Story deutet er an, dass auch er bald seine Sicht teilen wird. Bis dahin will er sich auf Positives konzentrieren: seine Familie, seine neue Heimat – und darauf, wieder neu anzufangen. Denn eines ist sicher: Aufgeben kommt für Nikola nicht infrage.

Nikola Glumac, Realitystar

Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars