Stylish! Zendaya rockt roten Teppich in 20er-Fransenkleid

Zendaya (27) beweist mal wieder ihr Händchen für Mode! Am Mittwoch fanden in Los Angeles die Green Carpet Fashion Awards statt. Dazu wählte die Dune-Darstellerin ein stylishes Outfit: Sie strahlte in einem grauen bodenlangen Abendkleid im 20er-Jahre-Stil mit ultratiefem V-Ausschnitt, das mit Perlenstickereien und Fransen verziert war. Dazu kombinierte die Schauspielerin filigranen Schmuck – neben ein paar silbernen Armreifen wählte sie dezente Ohrringe. Einen kleinen Teil ihrer langen Haare steckte sie hoch, der Rest fiel ihr lockig über den Rücken. Ihren Look rundete die zweifache Emmy-Preisträgerin mit einem natürlichen Make-up ab.

Dass die 27-Jährige sich in Sachen Fashion gut auskennt, beweist sie regelmäßig – zuletzt auf der Pressetour des zweiten "Dune"-Films. Zur Premiere in London hatte sie sich etwas Außergewöhnliches überlegt: einen futuristischen Look im Roboterstil. Der Anzug aus der Herbst/Winter-Kollektion 1995 von Luxusdesigner Thierry Mugler besteht aus vielen Metallteilen sowie transparenten Partien und gab auf dem roten Teppich den Blick auf Zendayas Body frei: Sowohl ihre Oberschenkel als auch ihre Brust, ihr Po und ihr Bauch waren zu sehen.

Zendaya ist ein echtes Multitalent. So ist sie nicht nur als Schauspielerin supererfolgreich, sondern hat auch schon einige Songs aufgenommen. Ihr erstes und bisher einziges Album ist schon vor mehr als zehn Jahren erschienen, danach produzierte sie nur noch für ihre Shows. Doch das würde sie gerne ändern. "Musik ist etwas Persönliches für mich, dem ich mich lange nicht mehr gewidmet habe. Ich habe es in letzter Zeit nur für 'Euphoria' gemacht. Ich würde also gerne wieder kreativ werden und sehen, welche Musik aus mir herauskommt", hatte die Beauty vor wenigen Wochen in einem Interview mit BuzzFeed deutlich gemacht.

Getty Images Zendaya, März 2024

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

