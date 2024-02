Will Zendaya statt Schauspielerei etwa wieder Musik machen?

Zendaya (27) wurde durch die Disney-Serie "Shake It Up" bekannt. Darauf folgte eine erfolgreiche Karriere mit Filmen wie "The Greatest Showman", "Malcolm & Marie" und der Serie Euphoria. Zusammen mit ihren Dune-Co-Stars Timothée Chalamet (28), Florence Pugh (28) und Austin Butler (32) spielt sie in "Dune: Part Two" erneut die Rolle der Chania. Nun erzählt Zendaya, was in Zukunft passieren könnte und in welche Richtung es beruflich gehen soll.

Zurzeit befindet sich die Darstellerin des Science-Fiction-Streifens auf Pressetour. Während des BuzzFeed-Interviews wurde die 27-Jährige gefragt, ob sie wieder Musik machen will. Ihr Song "Replay" aus ihrem Debütalbum sei schließlich schon zehn Jahre alt. "Musik ist etwas Persönliches für mich, dem ich mich lange nicht mehr gewidmet habe", räumt sie ein und fügt hinzu: "Ich habe es in letzter Zeit nur für 'Euphoria' gemacht. Ich würde also gerne wieder kreativ werden und sehen, welche Musik aus mir herauskommt."

Zudem verrät sie, was sie geworden wäre, wenn es im Showbusiness nicht geklappt hätte. "Meine Eltern sind beide Lehrer. Meine Mutter hat die fünfte Klasse unterrichtet und ich denke, dass ich eine gute Grundschullehrerin wäre", erklärt sie.

