"Zu viel Anerkennung": Kylie Kelce gerührt von Jasons Worten

Jason Kelce (36) verabschiedete sich mit einer emotionalen Rede von der NFL und seinen Philadelphia Eagles. Darin beschrieb er die Momente seiner Karriere, die er nie vergessen wird. Bei seinen Emotionen kamen auch Ehefrau Kylie die Tränen. Für sie hat der Footballprofi genau die richtigen Worte gefunden. "Ich denke, es war einfach die perfekte Zusammenfassung von 13 Jahren. Ich sage immer, er ist nicht von hier, aber er versteht es. Das war das perfekte Beispiel", meint die Dreifachmama gegenüber NBC10 Philadelphia. Vor allem, dass Jason für sie so liebevolle Worte fand, berührt Kylie: "Es war sehr, sehr süß. Sehr lieb. Es war viel zu viel Anerkennung."

Über einen Moment musste Kylie dann aber doch schmunzeln. Nämlich als Jason über ihr Kennenlernen sprach. "Es macht mich wahnsinnig, dass er versucht hat, über seine Erinnerungen an diese Nacht zu sprechen. Denn er war, wie ich schon sagte, betrunken", lacht die 31-Jährige jetzt. Dennoch hatte es offenbar direkt zwischen den beiden gefunkt, denn Jason sprach in seiner Rede von dem besonderen ersten Eindruck: "Es war, als würde sie durch die Tür gleiten – eine Aura umgab sie." In seinem Podcast "New Heights" hatte er vorher schon verraten, dass er aufgrund einiger Alkoholeskapaden während des ersten Dates an der Bar eingeschlafen war.

Kylie war aber nicht die einzige, die während der Rücktrittsrede ihres Mannes mit der Fassung kämpfte. Neben Mama Donna und Papa Ed wurde auch Jasons Bruder Travis (34) ganz emotional. Der Super Bowl-Sieger der vergangenen Saison saß in der ersten Reihe und vergoss so einige Tränen, während sein großer Bruder sprach. "Travis hat es sich zur Aufgabe gemacht, heute bei der Bekanntgabe des Rücktritts seines Bruders Jason da zu sein, weil Familie für beide das Wichtigste ist", erklärte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliott und Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Getty Images Travis Kelce bei der Pressekonferenz seines Bruders

