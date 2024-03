"Aura umgab sie": So lernte Jason Kelce Ehefrau Kylie kennen

Ihm kommen die Tränen. Jason Kelce (36) sorgt aktuell für jede Menge Gesprächsstoff. Nach über einem Jahrzehnt in der NFL gibt der einstige Center der Philadelphia Eagles sein Karriere-Aus bekannt. In seiner emotionalen Abschiedsrede blickt er nicht nur auf seine berufliche, sondern auch seine private Vergangenheit zurück. Dabei erinnert er sich auch an das erste Treffen mit seiner heutigen Ehefrau. So süß lernten sich Jason und Kylie damals kennen.

Wie People berichtet, dankt der Football-Star in der Rede seiner besseren Hälfte für deren jahrelange Unterstützung. Im Zuge dessen verrät er süße Details ihres ersten Aufeinandertreffens. "Ich werde die Weihnachtsfeier der Eagles im Jahr 2014 nie vergessen [...], wo sich mein Leben für immer verändern sollte", erklärt Jason. Allein bei dem Gedanken daran kullern bei dem Bruder von Travis Kelce (34) einige Tränen. An den allerersten Anblick der Frau, die später zur Liebe seines Lebens wurde, erinnert er sich dabei bis heute. "Es war, als würde sie durch die Tür gleiten – eine Aura umgab sie", schwärmt der 36-Jährige.

Während die süße Story wohl das ein oder andere Fanherz schmelzen lässt, sorgen die News um das Karriere-Aus des Sportstars derweil für so einige gebrochene Herzen. "Jetzt verkünde ich, dass ich meine NFL-Karriere beende", lässt der US-Amerikaner die Anwesenden einer Pressekonferenz am Montagnachmittag unter Tränen wissen.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliott und Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Getty Images Jason Kelce, NFL-Center

