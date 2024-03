Anna packt aus: John Mulaneys Ex-Frau schreibt ihre Memoiren

Die Ehe von John Mulaney (41) und Anna Marie Tendler endete abrupt. Der Comedy-Star stürzte sich kurz danach in eine Beziehung mit Olivia Munn (43) und hat inzwischen einen zweijährigen Sohn mit der Schauspielerin. Seine Ex-Frau beschäftigte sich währenddessen mit anderen Projekten. Jetzt kündigt sie die Veröffentlichung ihrer Memoiren an. Auf Instagram erklärt die Künstlerin: "Es ist eine Geschichte über psychische Gesundheit, darüber, eine Frau zu sein, und über Familie. Und schließlich über die endlose Quelle meines Herzschmerzes und meiner Wut – Männer." Ob sich da ein bestimmter Mann angesprochen fühlen darf?

Anna verrät außerdem, dass sie die letzten zwei Jahre an dem Werk mit dem Titel "Men Have Called Her Crazy" gearbeitet habe. "Genauer gesagt schreibe ich es seit fast vier Jahrzehnten", stellt die Autorin fest. Die Trennung von John wird ihr einiges an Material geliefert haben. Immer wieder hatte sie Einblicke in ihren Gemütszustand mit ihren Fans geteilt. "Alles, was passiert ist, war total schockierend und surreal. In gewisser Weise fühle ich mich so, als könnte es von hier aus nur noch aufwärtsgehen, weil ich mich am absoluten Tiefpunkt befinde", verriet sie gegenüber Harper's Bazaar.

Viele Menschen hatten sich aufgrund der turbulenten Ereignisse um John auf Annas Seite gestellt. Jetzt freuen sich ihre Unterstützer auf ihr Buch. "Wow, ich bin so stolz auf dich. Es erfordert so viel Mut und Verletzlichkeit, seine Geschichte zu Papier zu bringen", beglückwünscht sie ein Fan auf Instagram. Andere finden, dass ihre Memoiren thematisch gut zum neuen Album von Taylor Swift (34) passen. "Das und 'The Tortured Poets Department' – Männer sollten sich 2024 in Acht nehmen!" Die eifrigen Leser müssen sich aber noch bis zum Sommer gedulden, erst dann gibt es das Buch zu kaufen.

Instagram / oliviamunn Malcolm Hiệp, John Mulaney und Olivia Munn

Getty Images Anna Marie Tendler, Vanity Fair Oscar Party 2018

