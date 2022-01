John Mulaneys (39) Ex meldet sich zu ihrem Liebes-Aus! Im Mai des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich der Komiker nach fast sieben Jahren Ehe von seiner Frau Anna Marie Tendler getrennt hat. John ist inzwischen wieder neu verliebt und geht nun mit der Schauspielerin Olivia Munn (41) durchs Leben. Anna ist dagegen weiterhin Single und versucht offenbar noch, die ganze Situation zu verarbeiten. Und wie sie jetzt verriet, fällt ihr das alles andere als leicht.

Im Interview mit Harper's Bazaar erzählte die 36-Jährige: "Alles, was passiert ist, war total schockierend und surreal. In gewisser Weise fühle ich mich so, als könnte es von hier aus nur noch nach oben gehen, weil ich mich am absoluten Tiefpunkt befinde." Nach der Trennung hatte sie viele mittelmäßige und schlechte Tage – gute kamen erst wieder im Sommer.

Anna und John hatten keine gemeinsamen Kinder – der "Saturday Night Life"-Star wollte nie Nachwuchs. Dass er nur kurz nach dem Ende ihrer Beziehung doch noch Vater geworden ist, bringt die Maskenbildnerin zum Grübeln: "Es gab Dinge, über die ich vorher nie nachgedacht habe, weil das eine verschlossene Tür war." Dabei könne sie sich vorstellen, eines Tages ein Baby zu bekommen und habe bereits ihre Eizellen einfrieren lassen.

Getty Images Comedian John Mulaney

Getty Images Annamarie Tendler und John Mulaney bei den Oscars 2019

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

