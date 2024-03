Beauty-Doc verrät: Das ließen die Kardashians bei ihm machen

Bei ihm lassen sich die Stars verschönern! Der Beauty-Doc Dr. Simon Ourian (57) ist in Hollywood kein Unbekannter. Schon diverse Promis gingen bei ihm ein und aus und ließen ihr Äußeres verschönern – allen voran Lady Gaga (37): "Sie postete, was sie bei mir machen ließ, danach kamen noch mehr Promis", erinnert sich Simon im Bild-Interview. Später stand dann auch Kim Kardashian (43) auf seiner Patientenliste. Sie bekam bei ihm eine Cool-Laserbehandlung, Stammzellen-Therapien und Radiofrequenz-Sessions – alles, um schönere Haut zu bekommen. Kim war es auch, die ihre Halbschwester Kylie Jenner (26) und Mama Kris Jenner (68) zu Dr. Ourian brachte!

"Als Kylie Jenner 17 war, wollte sie unbedingt vollere Lippen, fühlte sich mit ihren nicht wohl. Ihre Mutter und Kim fragten mich, ob ich helfen könne. Ich sagte: 'Ja, aber erst, wenn sie 18 ist'", berichtet der Arzt in dem Interview weiter. Kylie ging dann zu einem anderen Arzt – kam aber später wieder zu ihm zurück. "Kylie zeigt, dass man volle Lippen haben kann, ohne dass sie aussehen wie Schlauchbootlippen", meint er. Dennoch betont der Mediziner, dass die Kardashian-Jenner-Schwestern auch von Natur aus schön seien: "Ihre Gesichter sind weltweit Beauty-Vorbilder. Aber das ist nur bedingt mein Werk. Alle waren schon wunderschön, bevor ich sie behandelte, ich habe ihre Schönheit nur hervorgehoben."

Dass ihm die Promis vertrauen, beweisen die Bewertungen, die sie ihm geben. "Ich gehe zu Dr. Ourian in Beverly Hills. Er ist der Beste und macht das ganz natürlich", schreibt etwa Kylie auf seiner Website. Auch Nicole Scherzinger (45) war offenbar schon in seiner Praxis! "Ein großes Lob an meinen Freund und Schönheitsguru Dr. Simon, der dafür verantwortlich ist, dass diese Haut strahlt und glänzt", schwärmt die Sängerin.

Kim Kardashian und Dr. Simon Ourian

Kylie Jenner im Dezember 2023

