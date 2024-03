Prinz Harry und Meghan bereiten geheimnisvolles Projekt vor

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) planen offenbar Großes! Wie die Medien berichten, sollen die royalen Aussteiger sich aktuell mit britischen PR-Experten zusammengetan haben und mit diesen an einem noch geheimen Projekt arbeiten. Dabei soll es sich um ein Produkt handeln, das das Ehepaar in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Die PR-Berater wurden nun wohl angeheuert, um Harry und Meghans Kommunikationsteam zu unterstützen. In welche Richtung es geht, ist nicht offiziell bekannt. Gerüchten zufolge geht es aber um eine Wellnessmarke. Einige der Berater plaudern gegenüber The Telegraph aus, dass der Release schon diesen Herbst stattfinden soll.

Nachdem Harry und Meghan dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt hatten, versuchten sie finanziell unabhängig zu werden. Und zu Beginn hatte es auch den Eindruck gemacht, als würde ihnen das gelingen. Neben einem lukrativen Deal mit Spotify war es auch zu einer Zusammenarbeit mit Netflix gekommen. Allerdings hatte die Audioplattform den Podcast der US-Amerikanerin bereits eingestampft. Und auch Netflix scheint unzufrieden, denn angeblich setzte der Streaming-Gigant dem Paar Anfang des Jahres ein Ultimatum. Den beiden soll es an brauchbaren Ideen für Projekte mangeln.

Immerhin läuft es in Sachen Podcast mittlerweile wieder besser für Harry und Meghan. Zusammen mit der Firma Lemonada Media stellte Meghan wohl einen neuen Podcast auf die Beine. Nachdem ihr erster Versuch mit "Archetypes" auf Spotify gefloppt war, könnte das jetzt einen Neuanfang bedeuten. Das Format soll neu aufgelegt werden und künftig auf sämtlichen Audioplattformen verfügbar sein. Ob sich auch inhaltlich etwas ändert, ist bisher aber noch ein Geheimnis.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de