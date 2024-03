So süß posieren Pierce Brosnan und Keely auf dem Red Carpet!

Auch nach fast 30 Jahren Beziehung sind Pierce Brosnan (70) und seine Ehefrau Keely Shaye Smith (60) immer noch verliebt wie am ersten Tag – das beweisen sie jetzt mit einem niedlichen Auftritt auf dem Red Carpet. Anlässlich der diesjährigen Verleihung der Oscar-Wilde-Awards posieren der Schauspieler und seine Liebste gemeinsam für die Fotografen – dabei können sie gar nicht die Finger voneinander lassen und halten stets die Hand des anderen. Auch modisch waren Pierce und Keely wieder einmal perfekt aufeinander abgestimmt: Während der "Mamma Mia"-Star einen Samtanzug und ein schwarzes Hemd trug, wählte die 60-Jährige ein ähnliches Ensemble aus einem Rüschenhemd und einem Hosenanzug.

Erst kürzlich schwärmte der 70-Jährige von seiner Frau und ihrer Beziehung zueinander. "Wir lieben uns sehr. Jemanden dabei zu beobachten, wie er mit dir aufwächst und mit dir alt wird, ist eine sehr spirituelle Reise. Zu sehen, wie sich der andere verändert... was auch immer es sein mag, die Haare, die Taille. Aber die Liebe bleibt im Herzen", offenbarte Pierce in einem Interview mit Fox News.

Auch ihre Fans auf Instagram können von Pierce und Keelys Liebe gar nicht genug bekommen: Unter einem süßen Schnappschuss, auf dem die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern glücklich in die Kamera grinsen, tummeln sich nur so die begeisterten Kommentare. "Du und Keely haben auf bemerkenswerte Weise gezeigt, dass Ruhm und Reichtum in einer funktionierenden Beziehung nicht wichtig sind. Ihr seid echte Vorbilder, die zeigen, wie eine gute Ehe aussehen sollte", schreibt etwa ein Follower.

Getty Images Keely Shaye Brosnan mit ihrem Ehemann Pierce Brosnan

Instagram / piercebrosnan Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith im März 2023

