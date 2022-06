Emily Faye Miller macht traurige Nachrichten publik. In der Netflix-Datingshow Finger weg! lernte die Britin Cam Holmes kennen und lieben. Nach einer kurzen Trennung fanden die beiden erst vor wenigen Wochen wieder zusammen. Doch nun hat das Paar erneut eine schwere Zeit zu durchleben: Emily war von Cam schwanger, wie sie nun öffentlich machte – doch sie hat das Baby verloren.

In einem ausführlichen Instagram-Post erzählte die 28-Jährige von ihrem Verlust. "Vor ein paar Wochen habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Das war zwar ein Schock, aber auch etwas, worüber ich mich sehr gefreut habe", berichtete die Influencerin zunächst. Beim Einkaufen sei sie dann allerdings zusammengebrochen und kam ins Krankenhaus. "Als ich auf dem Tisch lag und Cams Hand drückte, waren die zwei Krankenschwestern so still", erinnerte sich Emily. Dann habe man ihr mitgeteilt, dass sie eine Eileiterschwangerschaft hatte. Dabei bleibt der Fötus im Eileiter stecken – und ist so nicht lebensfähig.

Nach der Diagnose wurde Emily operiert. Körperliche gehe es ihr schon besser, doch mental habe sie noch mit dem Verlust zu kämpfen. Auch Cam meldete sich nach den tragischen Ereignissen in seiner Instagram-Story zu Wort. "Ich bin so stolz auf Emily und darauf, wie stark sie bei all dem war", betonte der 25-Jährige und beteuerte abschließend seine Liebe zu ihr.

Cam und Emily von "Finger weg!"

Emily Faye Miller im Juni 2022

Cam Holmes und Emily Faye Miller, bekannt aus "Finger weg!"

