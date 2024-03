"Will jemanden ohrfeigen": Khloé Kardashian macht Ansage

Was ist denn mit Khloé Kardashian (39) los? Die Unternehmerin gilt eigentlich als die lustige Schwester aus dem Kardashian-Clan. In den Shows Keeping up with the Kardashians und The Kardashians bringt sie ihre Fans regelmäßig zum Lachen. Auf Social Media teilt die US-Amerikanerin zudem gerne mal den ein oder anderen motivierenden Spruch. Doch nun schlägt Khloé ungewohnt harte Töne an!

Auf Instagram postet sie einige Bilder von sich, auf denen sie sexy vor der Kamera posiert. Die Unterschrift zu dem Bild hat es ordentlich in sich. "Manchmal setze ich Herz-Emojis anstelle von Worten, weil meine Worte nicht immer sehr freundlich sind. Heute habe ich Lust, jemanden zu ohrfeigen. Also nimm stattdessen das Emoji. Namaste", schreibt Khloé. Wen genau sie meint oder warum sie sich so fühlt, lässt die People's Choice Awards-Preisträgerin offen.

Die Fans sind von Khloés Bildunterschrift amüsiert. "Ich kann diesen Text so nachvollziehen! Ich liebe dich, Khloé" oder "Ich konnte mich noch nie so sehr mit einer Bildunterschrift identifizieren", sind nur zwei von vielen Kommentaren unter dem Post.

Instagram /khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star

Getty Images Khloé Kardashian auf der Met Gala 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

