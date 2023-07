Dann kommen endlich die neuen Folgen von "The Kardashians"!

Bald ist es wieder so weit und es gibt neue Einblicke in das Leben einer der berühmtesten Familien der Welt! Schon seit vielen Jahren bewegt sich der Kardashian-Jenner-Clan in der Öffentlichkeit. Bekanntheit hatten Kim (42), Kylie (25), Kourtney (44) und Co. zunächst mit der Realityshow Keeping up with the Kardashians erlangt. Seit 2022 gibt es nun regelmäßig Nachschub mit der Neuauflage. Ab September erscheinen endlich wieder neue Folgen von The Kardashians!

Wie Quotenmeter berichtet, soll ab dem 28. September wöchentlich eine neue Episode von "The Kardashians" bei dem Streamingdienst Hulu erscheinen. Jeden Donnerstag werden diese dann abrufbar sein. Doch es gibt auch eine deutsche Alternative zu der US-amerikanischen Plattform: Denn auf Disney+ wird die neue Staffel ebenfalls zu sehen sein.

In der Realityshow plaudern die Berühmtheiten ganz schön aus dem Nähkästchen und geben sehr private Einblicke! So sprach Kylie bereits darüber, wie sehr sie unter den Paparazzi zu leiden habe: "Ich erinnere mich, als ich 19 war und ein buntes Kleid trug. Als ich ins Auto stieg, setzte sich der [Paparazzo] auf den Boden, schob seine Kamera unter meinen Rock und machte ein Foto", berichtete die Unternehmerin in "The Kardashians".

