Bad Bunny verklagt Fan wegen im Netz geposteter Konzertclips

Bad Bunny (30) verlangt nach Konsequenzen! Der Musiker begeistert seine Fans aktuell mit seinen Songs auf der Bühne. Dass dabei auch mal Aufnahmen zur Erinnerung an die Show gemacht werden, ist vollkommen üblich. Ein Fan soll nun aber vollständige Aufnahmen der Performances des Sängers auf YouTube hochgeladen haben. Wie Dokumente, die TMZ vorliegen, nun aufzeigen, leitet Bad Bunny aus diesem Grund nun rechtliche Schritte gegen seinen Anhänger ein. Der Rapper behauptet, dass er die Rechte an seinen Live-Performances habe und der betroffene Eric Guillermo Madronal Garrone nicht die Erlaubnis dazu gehabt habe, sie im Netz zu posten und für jeden kostenfrei zum Ansehen freizustellen.

Aus den Dokumenten wird ebenfalls ersichtlich, dass Bad Bunny bereits mit YouTube in Kontakt getreten sei, damit die Videos gelöscht werden unter der Berufung des Digital Millennium Copyright Acts. Nachdem die Clips aber tatsächlich runtergenommen worden waren, soll Eric dagegen Berufung eingelegt haben – woraufhin es nun zu einer Klage seitens Bad Bunny kommt.

Bad Bunny muss sich derzeit aber nicht nur mit seinem Fan herumschlagen, sondern auch mit den unzufriedenen Zuschauern der diesjährigen Oscars – der "Diles"-Interpret darf in diesem Jahr einen der Goldjungen vergeben. "Bad Bunny? Ihr verarscht mich doch", "Bad Bunny ist nicht einmal ein Schauspieler. Die schlechteste Entscheidung, die ihr hättet treffen können!" oder auch "Was hat Bad Bunny mit all dem zu tun?",äußerten die Nutzer auf Instagram ihre Skepsis über diese Entscheidung.

Getty Images Bad Bunny, Sänger

Getty Images Bad Bunny, 2021

