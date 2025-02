Bad Bunny und Ex Kendall entfachen erneut Datinggerüchte

Geht wieder was zwischen ihnen? Bad Bunny (30) und Kendall Jenner (29) führen seit 2023 eine On-off-Beziehung. Zuletzt schien es jedoch so, als seien das Model und der Rapper endgültig getrennt. Nun entfachen die beiden aber Gerüchte um ein Liebes-Comeback. So teilte der Puerto-Ricaner vor wenigen Tagen ein TikTok, in dem er im Schnee zu seinem Song "BAILE INoLVIDABLE" tanzte. Auch Kendall verbrachte kürzlich Zeit im Winter-Wunderland. Zufall? Zudem fiel aufmerksamen Fans auch auf, dass beide in ihren letzten Social-Media-Posts einen auffällig ähnlichen Schal trugen.

Ob an den Gerüchten etwas dran ist, ist aktuell nicht klar. Allerdings liefen sich Kendall und Bad Bunny in der vergangenen Woche auf der New York Fashion Week über den Weg. Während die Schwester von Kylie Jenner (27) über den Runway lief, saß der Musiker im Publikum – dabei würdigte er seine Ex aber keines Blickes. Im Netz kursieren allerdings Videos, die zeigen, wie beide das Event zeitgleich verließen.

Im vergangenen September erklärte ein Insider gegenüber Page Six, dass die beiden erneut getrennte Wege gehen werden. "Sie sind immer noch freundschaftlich verbunden, aber haben einen Schritt zurückgemacht und daten nicht mehr", hieß es damals. So ganz loskommen Bad Bunny und die The Kardashians-Bekanntheit aber wohl nicht.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Februar 2025

Getty Images Bad Bunny bei der Fashion Week in New York, Februar 2025

