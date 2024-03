Fans verwirrt: Verpasst Margot Robbie den Oscar-Red-Carpet?

Das war aber eine ziemlich knappe Kiste für Margot Robbie (33)! In der Nacht zum Montag werden zum 96. Mal die Oscars verliehen. Besonders überraschend in diesem Jahr: Barbie-Hauptdarstellerin Margot Robbie wurde nicht mit einer Nominierung gewürdigt. Verpasst sie aus diesem Grund auch den Gang über den roten Teppich? Das haben sich zu dieser Minute viele Fans gefragt. "Margot Robbie hat drei Minuten, um zum roten Teppich zu kommen. Oh meine Güte", "Wird Margot Robbie ernsthaft den roten Teppich verpassen? Schlechte Planung seitens ihres Teams" oder "Wo ist Margot Robbie", hieß es in einigen verwirrten X-Kommentaren. Doch die Fans können aufatmen. Sie kam! In einem Traum aus schwarzen Glitzer flanierte sie mit ihrem Mann Tom Ackerley (34) über den Red Carpet.

Und sie war nicht der einzige Hingucker aus dem "Barbie"-Cast. Auch America Ferrera (39) glänzte an der Seite ihres Gatten. In einem pinken Glitzer-Dress strahlte sie mit den Kameras um die Wette. Auch Regisseurin Greta Gerwig (40) setzte auf Glitzer. Sie strahlte in einem beigefarbene Kleid und schritt mit ihrem Gatten über den Red Carpet. Für viele Fans war aber auch Beau Ryan Gosling (43) ein absoluter Hingucker. Der Ken-Darsteller entschied sich für die Verleihung für einen schwarzen Anzug mit Glitzer-Details.

Doch nicht nur der die Hauptdarsteller aus dem Erfolgsfilm 2023 glänzten auf dem Red Carpet. Auch der Cast von "Oppenheimer" legte einen Hammer-Auftritt hin. Angefangen bei Emily Blunt (41) und Gatte John Krasinski (44), über Florence Pugh (28) bis hin zu Oscar-Favorit Cillian Murphy (47) – alle Stars glänzten in ihren Looks. Auch Robert Downey Jr. (58) strahlte bis über beide Ohren auf dem roten Teppich und entschied sich für einen schwarzen Look.

Getty Images Margot Robbie bei den Oscars 2024

Getty Images Greta Gerwig bei den Oscars 2024

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images America Ferrera bei den Oscars 2024

Getty Images Cillian Murphy bei den Oscars 2024

