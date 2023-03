Bei Oscar-Gewinn: Jamie Lee Curtis verletzte sich ihren Fuß!

Das hat sich Jamie Lee Curtis (64) wohl anders vorgestellt! Vergangene Woche sahnte die Schauspielerin für ihre Rolle in dem Erfolgsfilm "Everything, Everywhere, All at Once" einen Oscar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" ab. Über ihren Gewinn freute sich die Darstellerin so sehr, dass sie ganz aufgeregt auf die Bühne hopste. Ihr kleiner Freudentanz lief offenbar etwas schief – Jamie hat eine Fußverletzung!

Mit ihren Instagram-Fans teilt die 64-Jährige jetzt eine witzige Collage ihrer Oscar-Erlebnisse: Neben einem Foto ihres kleinen Gewinner-Hüpfers auf der Bühne der Preisverleihung, zeigt sie ihr verletztes Unterbein in einem medizinischen Schuh. "Nervenkitzel des Sieges... Qualen der Füße", schrieb die Hollywood-Ikone unter ihr Posting. Der Award durfte aber auch nicht fehlen: Ganz stolz prunkt der Goldjunge neben ihrem angeknackten Fuß.

Nach ihrem kleinen Unfall hatte Jamie bei der Aftershow-Party der Verleihung gefehlt – aber nicht wegen ihrer Verletzung. Sie wollte möglichst schnell wieder zu ihrem kleinen Hund! "Die beste Begrüßung kam letzte Nacht von meinem wunderschönen Welpen Runi, dem die Statue, die ich in der Hand hielt, wirklich scheißegal war. Er war einfach nur glücklich, mich zu Hause zu haben", schrieb sie vor wenigen Tagen auf der Foto-Plattform.

Anzeige

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis' Bein in einem medizinischen Schuh

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis bei den Oskars 2023

Anzeige

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis mit ihrem Hund Runi, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de