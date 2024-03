"Unglaublich": Herzogin Meghan schwärmt von Ehe mit Harry

Sie nutzt die Gunst der Stunde. Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) haben sich im Jahr 2018 die ewige Liebe geschworen. Seither gehen sie gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Vor allem mit Letzteren sah sich das Paar seit seinem Exit aus London mehrfach konfrontiert. Doch das scheint das ihrer Liebe nichts anhaben zu können. Das macht die einstige Schauspielerin nun selbst ganz deutlich. Meghan kommt aus dem Schwärmen über Harry nicht mehr raus.

"Ich habe das Glück, dass ich neben den Privilegien, die ich in meinem Leben habe, auch einen unglaublichen Partner habe", berichtet die 42-Jährige auf dem South by Southwest Festival in Texas. In diesem Zuge gibt sie auch einen seltenen Einblick in ihr Eheleben – wobei sie ausschließlich lobende Worte für ihren Liebsten findet. "Mein Mann ist ein so tatkräftiger Vater und eine solche Stütze für mich und unsere Familie, was ich nicht als selbstverständlich ansehe", heißt es von der Herzogin von Sussex. Für sie sei ihre bessere Hälfte ein "echter Segen".

Im Rahmen des Festivals schlägt die zweifache Mutter jedoch auch einen ernsteren Ton an – und zwar beim Thema Social Media. Sie berichtet, dass sie selbst bereits mehrfach zum Opfer von Online-Hass geworden ist. Deswegen traf sie letztlich auch eine wichtige Entscheidung für sich: "Ich halte mich im Moment davon fern, nur für mein eigenes Wohlbefinden."

Getty Images Herzogin Meghan, 2024

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

