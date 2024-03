Deswegen hält sich Herzogin Meghan von sozialen Medien fern

Während ihrer Rede zum Weltfrauentag erzählt Herzogin Meghan (42) von ihren Erfahrungen mit Hass und Mobbing in den sozialen Medien. Sich vollständig vom Internet fernzuhalten, sei für die Ehefrau von Prinz Harry (39) wohl die einzige Lösung gewesen. "Ich halte mich im Moment davon fern, nur für mein eigenes Wohlbefinden", erklärt sie auf dem jährlichen South by Southwest Festival in Texas. Meghan vertritt die Meinung, dass diverse Social-Media-Plattformen zu einem Umfeld geworden seien, in dem vor allem Frauen "kritisch beäugt, objektiviert und schikaniert" würden.

Wie sie verrät, habe sie "den Großteil des Mobbings und des Missbrauchs in den sozialen Medien und online" während ihrer Schwangerschaften mit Archie (4) und Lilibet Diana (2) erfahren. Sie könne sich bis heute nicht erklären, wie fremde Menschen zu so etwas fähig seien. "Ich denke, man kann sich dem entweder hingeben", erklärt sie oder aber sich davon fernhalten, Privates an die Öffentlichkeit zu tragen, wie sie es getan habe. "Vielleicht hat bei mir, weil ich schwanger war, der Mutterinstinkt eingesetzt. Man macht alles, was man kann, um sein Kind zu schützen und letztendlich auch sich selbst", erinnert sich die Herzogin von Sussex.

Kürzlich wurde bekannt, dass die ehemalige Schauspielerin ein neues Herzensprojekt begonnen hat. Sie und die Aktivistin Geena Davis (68) möchten nun gemeinsam für die Rechte und Erfolge von Müttern und Frauen in der TV-Branche kämpfen. Im Interview mit Vanity Fair verriet sie: "Meine früheren Erfahrungen als Schauspielerin und heute als Produzentin und Mutter haben mich in meiner Überzeugung gestärkt, wie wichtig die Unterstützung von Frauen und Müttern sowohl hinter als auch vor der Kamera ist." Die Unterhaltungsbranche habe immer noch große Defizite bei der Darstellung von Müttern im Fernsehen, welche bearbeitet werden müssen.

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan am Weltfrauentag in Texas

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de