Unerwarteter Kurswechsel bei Aneta Sablik (31)! Nachdem die DSDS-Bekanntheit 2017 überraschend das Liebes-Aus mit ihrem damaligen Mann Kevin verkündet hatte, erfreute sie nur wenige Monate später mit der Nachricht, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. In ihrem Freund Chris schien die blonde Beauty endlich ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Die beiden machten zuletzt sogar ihre Verlobung offiziell. Jetzt ist der Traum vom Hochzeitsglück aber geplatzt: Aneta und Chris gehen getrennte Wege.

"Der Zug fährt manchmal in die falsche Richtung. Ich bin dankbar für jede Erfahrung in meinem Leben. Heute bin ich Single und werde meine neuen Wege unbeeinflusst gehen", hat die 31-Jährige im Gespräch mit Express erklärt. Nach dem plötzlichen Liebes-Aus will die Sängerin einen Neustart wagen und in ihrer aktuellen Wahlheimat Köln durchstarten. "Ich hab mich damals schon in dieser Stadt wohlgefühlt und heute kann ich wieder sagen, dass ich froh und stolz bin, eine Neu-Kölnerin zu sein", schwärmte sie und erinnerte sich an die DSDS-Zeit in der Domstadt zurück.

Im vergangenen Sommer lief zwischen Aneta und ihrem Neu-Ex noch alles total gut. Im Promiflash-Interview schwärmte das TV-Sternchen von ihrem Liebsten: "Wir sind wirklich ein Top-Team. Wir unterstützen uns gegenseitig und er unterstützt mich auch in meiner Arbeit." Vor allem, dass Chris nichts mit dem Showgeschäft zu tun hatte, gefiel ihr besonders.

Anzeige

Getty Images Aneta Sablik, Sängerin

Anzeige

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik und Geschäftsmann Chris

Anzeige

Getty Images Aneta Sablik beim DSDS-Semifinale 2014



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de