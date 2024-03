Bestätigen Barry Keoghan und Sabrina damit ihre Beziehung?

Seit einigen Monaten vermuten die Fans eine Romanze zwischen dem "Saltburn"-Star Barry Keoghan (31) und der Sängerin Sabrina Carpenter (24). Bei der After-Show-Party der diesjährigen Oscarverleihung heizt das potenzielle Pärchen die Gerüchte weiter an. Gemeinsam posieren sie für die Kameras. Auf dem Schnappschuss, den The Mirror veröffentlicht, wirken die Schauspielkollegen sehr vertraut miteinander. Sabrina legt sogar liebevoll ihren Arm um den Schauspieler. Auch die Fans scheinen nun keinen Zweifel mehr an der vermeintlichen Beziehung zu haben. "Damit ist es offiziell, Leute! Sabrina und Barry sind ein Paar", ist sich ein Nutzer auf X sicher.

Ein weiteres Indiz für die Beziehung der Disney-Bekanntheit und des "Batman"-Darstellers sehen die Fans in Barrys Schmuck. Der 31-Jährige trägt nämlich ein besonderes Armband am Handgelenk. Das Schmuckstück besteht aus Perlen, die Sabrinas Namen bilden. Doch nicht nur das! Den Fans fällt noch ein weiteres Detail auf: Am Abend wird die Sängerin in der Jacke des Schauspielers gesehen. "Barry trägt ein Armband mit Sabrinas Namen und er hat ihr seine Jacke gegeben! Die beiden sind so süß", lautet ein begeisterter Kommentar auf X.

Obwohl einige Anzeichen auf ein romantisches Verhältnis hindeuten, fehlt weiterhin die Bestätigung von Sabrina und Barry. Die letzte offizielle Beziehung führte der Filmstar mit der Zahnarzthelferin Alyson Kierans. Erst im Oktober 2021 hatte das Ex-Paar sein Red-Carpet-Debüt gefeiert. Ein Jahr später konnten sie sich über die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Brando freuen. Doch das junge Glück hielt nicht lange: Im Interview mit GQ gab der Ire zu Beginn des Jahres die Trennung bekannt.

ActionPress Sabrina Carpenter, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Alyson Kierans und Barry Keoghan

