Hat "Make Love, Fake Love"-Nico nach Kuss bessere Chancen?

Zwischen Nico und Antonia Hemmer (23) ging es bei Make Love, Fake Love bereits heiß her. Zwischen den beiden gab es den ersten Kuss. Rechnet sich der Hottie nun bessere Chancen bei der Influencerin aus? Im Promiflash-Interview erklärt er überzeugt: "Der Kuss hat mich nach vorn gebracht, definitiv." In der dritten Folge der Datingshow nahmen Nico und Antonia ein heißes Schaumbad. Und der Hamburger wagte den Versuch und küsste die Ex von Patrick Romer (28) leidenschaftlich. Doch ist diese Zärtlichkeit auch Beweis genug für Nicos Singlesein?

Zur Erinnerung: Bei "Make Love, Fake Love" buhlen auch einige vergebene Männer um Antonia. Mit dem Kuss wollte Nico der Blondine zwar näherkommen, aber auch seine wahren Absichten klarstellen. "Für ihr Gewissen, dass ich wirklich Single bin, war es sicher auch hilfreich", merkt der Kuppelshow-Teilnehmer gegenüber Promiflash an. Ob er aber tatsächlich Single ist, muss Antonia noch herausfinden.

Neben Nico kämpfen auch noch andere Kandidaten um das Herz der 23-Jährigen. Doch er hat ihnen bereits eine Sache voraus. Denn einen Schmatzer bekam die Singlelady noch von keinem der anderen Männer. Im Plausch mit Promiflash schwärmt Nico von dem Kuss: "Der Kuss hat sich gut angefühlt – es hat gematched!" Geplant hatte er nicht, Antonia so nahezukommen, doch der Moment habe einfach gepasst.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

RTL "Make Love, Fake Love"-Nico und Antonia Hemmer genießen Zeit zu Zweit

