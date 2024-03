Nach Not-OP: Claudia Effenberg hat zwölf Kilo abgenommen!

Ende des letzten Jahres landete Claudia Effenberg (58) als Notfall im Krankenhaus und hatte seither mit ihrer Gesundheit hart zu kämpfen. Doch nun scheint die Frau von Stefan Effenberg (55) endlich erholt zu sein und zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit. Mitgenommen von ihrer Zeit im Krankenhaus habe sie eine Thrombose-Strumpfhose, ein Jahr Flugverbot – und einen ordentlichen Schrecken. Aber Claudia sieht das Positive in ihrer Situation. "Ich habe zwölf Kilo abgenommen. Der ganze Körper hat geschwächelt, ich hatte kaum Hunger, und so sind die Kilos gepurzelt", erklärt das einstige Model im Gespräch mit Bild.

Doch dass mit ihrer Erkrankung nicht zu scherzen ist, weiß die Society-Lady ebenso. Claudia betont: "Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen." Kurz vor Weihnachten brach sie in ihrem Haus zusammen. Die Diagnose der Ärzte – eine Lungenembolie! Es folgte eine Notoperation sowie eine lange Genesungszeit. "Meinem Mann bin ich unendlich dankbar, dass er den Notarzt gerufen hat", erklärt die Sportmode-Designerin. Der Ex-Kicker sei seither ihre größte Stütze und gebe ihr ein Gefühl von Sicherheit.

Vermutlich wurde der medizinische Notfall durch eine Thrombose ausgelöst, die sich während ihrer Hüftprobleme im vergangenen Sommer bildete. Denn seit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp hatte sie mit einer Entzündung zu kämpfen und ging für einige Monate an Krücken. Durch den Bewegungsmangel sammelten sich gleich mehrere der gefährlichen Blutgerinnsel bei ihr an. Doch Claudia kann Entwarnung geben: "Erst letzte Woche wurde mir im Universitätsklinikum Eppendorf mitgeteilt, dass sich alle Thrombosen aufgelöst haben."

Anzeige

Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im März 2017 in München

Anzeige

Getty Images Claudia Effenberg

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de