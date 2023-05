Seit Dschungelcamp: Claudia Effenberg hat Probleme mit Hüfte

Ihr steckt das Dschungelcamp noch in den Knochen. Claudia Effenberg (57) stellte sich Anfang des Jahres der Herausforderung im australischen Busch. An der Seite von Gigi Birofio (23), Verena Kerth (41) und Djamila Rowe (55) kämpfte die Frau von Stefan Effenberg (54) um die begehrte Dschungelkrone und sorgte dabei auch für ordentlich Furore. Letztendlich musste sie die Show als Siebtplatzierte verlassen. Und seitdem wird Claudia von körperlichen Problemen geplagt!

"Ich habe seit dem Dschungelcamp eine Entzündung in der Hüfte und die geht nicht weg", berichtet sie gegenüber Bild. Angefangen habe es mit der dreieinhalbstündigen Wanderung, um ins Camp zu kommen. Doch offenbar ist keine Besserung in Sicht, wie sie erklärt: "Man kann nichts dagegen machen und es ist sehr schmerzhaft."

Den Fans dürfte die Designerin wohl besonders aufgrund des Bolognese-Gates in Erinnerung geblieben sein. Nach einer Schatzsuche mit Mitcamperin Djamila erzählte sie den übrigen Kandidaten, dass sie sich gegen eine Portion Spaghetti Bolognese entschieden hätten, um den Schatz mitnehmen zu dürfen. Das war allerdings gelogen – und kam auch bei den Zuschauern auf Twitter nicht gut an. "Die Effenberg ist so widerlich. Sich selbst so gut darstellen, dabei ist sie innerlich so hässlich. Was ein schlechter Mensch", wetterte ein User.

Getty Images Claudia Effenberg, 2017

Getty Images Claudia Effenberg, April 2023

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe und Claudia Effenberg bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

