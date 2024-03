Süß: Diese Stars turteln bei den Oscars mit ihren Partnern!

Bei den Oscars lag wohl die Liebe in der Luft. Auf dem roten Teppich vor der Preisverleihung und auch nach dem Spektakel, auf der Vanity Fair Afterparty, wurde ordentlich geturtelt. Robert Downey Jr. (58) durfte den Goldjungen für seine Leistung als Nebendarsteller im Kassenschlager "Oppenheimer" entgegennehmen – und feierte dies in bester Laune mit seiner Frau Susan (50), beide im eleganten Look in Schwarz. Auch nach knapp 20 Jahren Ehe scheint der Funke zwischen den beiden nicht erloschen zu sein. In seiner Dankesrede schwärmte er von seiner Herzensdame: "Du hast mich zurück ins Leben gebracht."

Bereits vor der Verleihung scherzte Robert mit seinem Kollegen Chris Hemsworth (40), posierte auch gemeinsam mit dem Marvel-Star und dessen Frau Elsa Pataky (47) für ein lustiges Foto. Die Spanierin glänzte in einem engen Kleid mit glitzerbesetzten Cut-outs. Ähnlich weiß und glitzernd ging es bei Emily Blunt (41) zu. Sie strahlte mit ihrem Ehemann John Krasinski (44) im Partnerlook. Die Schauspielerin war ebenfalls für ihre Rolle in "Oppenheimer" nominiert und hatte sogar ihre Eltern zu dem Event eingeladen. Da'Vine Joy Randolph setzte sich in der Kategorie jedoch mit dem Drama "The Holdovers" durch. Das schien Emilys Laune jedoch keinen Abbruch zu tun: Sie kuschelte weiterhin verliebt mit dem "The Office"-Star. Für die Afterparty wechselte die Nominierte in ein rosafarbenes Spitzenkleid, ihr Mann hingegen blieb seinem strahlend hellen Anzug treu.

Matthew McConaughey (54) hatte sich in den letzten Jahren ein wenig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, für die Oscars putzte er sich natürlich dennoch raus. Er posierte mit Camila Alves (41), mit der er seit zwölf Jahren verheiratet ist. Der "Interstellar"-Star ist ein richtiger Familienvater und schwärmt regelmäßig von den gemeinsamen Kindern. Die dreifache Mutter entschied sich für ein durchsichtiges Kleid mit rotem Glitzer. Auch Grace Gummer (37), die Tochter von Hollywood-Ikone Meryl Streep (74), präsentierte sich sexy in Rot. An ihrer Seite war Mark Ronson (48), der Ryan Goslings (43) Hit "I'm Just Ken" für den Barbie-Film produzierte. Das Paar hat vor einem Jahr sein erstes Kind auf der Welt begrüßt.

Getty Images Susan Downey und Robert Downey Junior bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky bei den Oscars 2024

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Oscars 2024

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Mark Ronson und Grace Gummer bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

