Superselten! Matthew McConaughey teilt Bilder seiner Tochter

Das passiert nicht häufig. Matthew McConaughey (54) ist schon seit Jahren einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Doch obwohl der Filmstar einen großen Teil seines Lebens in der Öffentlichkeit verbringt, hält er sein Privatleben weitgehend aus dieser heraus. Über seinen Alltag mit drei Kindern ist deshalb nur wenig bekannt. Umso mehr überrascht ein aktueller Post auf seinem Social-Media-Account. Matthew gewährt der Welt einen seltenen Einblick in seine Familie.

Zu ihrem Ehrentag widmet der Oscar-Preisträger seiner 14-jährigen Tochter einen herzerweichenden Post. "Für Vida, die nie an einer Blume vorbeigegangen ist, ohne sie zu pflücken: Alles Gute zum Geburtstag", schreibt der 54-Jährige zu einer Bilderreihe auf Instagram. Während seine Zweitälteste auf einem Schnappschuss inmitten einer Wiese neugierig in die Ferne schaut, zeigt ein weiteres Bild den Teenager im Profil vor einem Sonnenuntergang. Mit den Bildern erlaubt der sonst so private Matthew einen seltenen Einblick in sein Leben als Dreifach-Daddy.

Dass Matthew seine Rolle als Papa besonders gut zu meistern scheint, zeigte sich erst kürzlich. Zu seinem eigenen Geburtstag widmete sein Sohn Levi ihm rührende Worte. "Der Mann, der sich immer Zeit für uns nimmt, egal was passiert, und der Mann, der mir beigebracht hat, die Reise zu schätzen und nicht nur das Ziel", schrieb der 15-Jährige zu einem Instagram-Beitrag.

Anzeige

Instagram / officiallymcconaughey Matthew McConaugheys Tochter Vida

Anzeige

Instagram / officiallymcconaughey Matthew McConaugheys Tochter Vida

Anzeige

Getty Images Camila Alves, Matthew McConaughey und ihr Sohn Levi im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de