Süß: Emily Blunt möchte ihre Eltern zu den Oscars mitbringen

Emily Blunt (41) hofft auf ihren allerersten Oscar. Mit ihrer Darstellung im Kassenschlager "Oppenheimer" misst sie sich in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" unter anderem mit America Ferrera (39), die für ihre Rolle in Barbie nominiert ist. Gemeinsam mit ihren Co-Stars Cillian Murphy (47) und Robert Downey Jr. (58) plaudert sie nun in einem Videoclip von People über ihre Pläne für die bedeutende Preisverleihung. "Ich werde John mitbringen und hoffentlich meine Eltern, die sind ganz heiß darauf...", lacht die Frau von John Krasinski (44). Für die Blunts könnte es also ein ganz besonderes Wochenende werden. Das Event ist nicht der einzige Grund zur Freude: "Mein Vater hat auch Geburtstag!"

Auch zu den BAFTA Awards im vergangenen Monat brachte sie bereits ihre Eltern mit. Dass sie in der jüngsten Vergangenheit solche großen Meilensteine erreicht hat, macht Emily sehr stolz. "Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Wochen leichter als Luft war. Ich fühle mich so glücklich", schwärmt die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin. Für diese wichtigen Momente ihrer Karriere möchte sie wohl alle ihre Liebsten an ihrer Seite haben. Nur ihre zwei Töchterchen werden am Oscar-Sonntag fehlen – aber Hazel und Violet werden ihre berühmte Mama von zu Hause aus anfeuern. "Ich denke, die Kinder werden aufbleiben und es sich ansehen", erklärt sie.

Für alle drei Schauspieler wäre es das erste Mal, eine der begehrten Trophäen zu gewinnen, daher ist die Aufregung groß. Auch Emilys Co-Star Cillian geht erstmals überhaupt mit einer Nominierung ins Rennen um den beliebten Goldjungen. Doch der Ire feierte seine Nominierung auf seine ganz eigene Art: Er sei bei seinen Eltern gewesen, als der Anruf kam. "Dann hat meine Mutter einen Biskuitkuchen gebracht und wir haben etwas von ihrem Biskuitkuchen gegessen", beschreibt der Peaky Blinders-Star, wie Freude im Hause Murphy aussieht.

Getty Images Matt Damon, Robert Downey Junior, Cillian Murphy und Emily Blunt bei der Premiere von "Oppenheimer"

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

