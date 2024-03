Süß! Nicola Peltz gratuliert Victoria Beckham zum Muttertag

Nicola Peltz (29) widmet ihrer Schwiegermutter süße Zeilen! "Alles Gute zum britischen Muttertag. Ich liebe dich, Victoria Beckham (49)", betitelt das Model einen entzückenden Schnappschuss, der sie zusammen mit dem ehemaligen Spice Girl zeigt. Während Nicola liebevoll ihren Arm um Victoria legt und mit einem strahlenden Lächeln posiert, lächelt die Modedesignerin gewohnt dezent in die Kamera. Mit den süßen Muttertagsglückwünschen stellt Nicola nochmal klar: Die Fehde zwischen Victoria und ihr gehört der Vergangenheit an!

Während der Planung von Nicola und Brooklyns (25) Hochzeit sollen sich die beiden Frauen unter anderem wegen des Hochzeitskleides zerstritten haben: Den Gerüchten zufolge sei geplant gewesen, dass die US-Amerikanerin in einem von Victoria entworfenen Kleid zum Traualtar schreitet. Am Ende gab Nicola ihrem Liebsten jedoch in einem Couture-Kleid von Valentino das Jawort.

Doch wie haben sich die beiden eigentlich wieder angenähert? Gemeinsame Abendessen sollen dazu beigetragen haben, die Wogen zu glätten. "Wir lieben Sonntagsbraten. Mein Vater und ich teilen uns eine Flasche Wein, meine Mutter und Nicola trinken gemeinsam Wodka Snapples", verriet Brooklyn kürzlich im Gespräch mit Daily Mail. "Wir reden nur und haben einfach Spaß. Es geht einfach darum, im Moment zu sein, etwas zu trinken, zu essen und die Gesellschaft des anderen zu genießen", fügte der Promi-Spross hinzu.

Getty Images Victoria Beckham bei den People's Choice Awards 2018

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham mit seinen Eltern Victoria und David

