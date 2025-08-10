Neu im TV: Johann König bekommt eigene Comedy-Show im WDR

Johann König (53), bekannt für seinen trockenen Humor und bissige Lebensbetrachtungen, startet im September mit seiner eigenen TV-Show im WDR. Unter dem Titel "Johann König findet" wird die Sendung wöchentlich ausgestrahlt und feiert ihre Premiere am Samstag, den 6. September, um 23:15 Uhr, wie fernsehen.de berichtet. In der ersten Folge widmet sich der Stand-up-Komiker dem Thema "Essen ist was Wunderbares" und begrüßt prominente Comedy-Kollegen wie Michael Mittermeier (59), Hinnerk Köhn, Florentine Osche, Ivan Thieme und "Let's Dance"-Teilnehmer Tony Bauer (29). Die Aufzeichnungen der insgesamt sechs Folgen finden im Bonner Pantheon statt, wo Johann jede Woche ein neues großes Thema auf seine unverwechselbare Art beleuchtet.

Im Zentrum der neuen 45-minütigen Show stehen Themen wie Kinder, Vorurteile, Mobilität oder Erotik, die Johann mit einer Mischung aus absurdem Witz und scharfsinnigem Blick aufgreift. Jede Episode wird von wechselnden Gästen begleitet, die ihre ganz eigenen Perspektiven einbringen. So sorgen unter anderem Torsten Sträter (58), Maria Clara Groppler (26), Helene Bockhorst und Abdelkarim (43) in den weiteren Folgen für frische Anekdoten und Denkanstöße. Der Auftaktabend wird zudem mit einem besonderen Leckerbissen für alle Fans des Comedians abgerundet: Vor der ersten Folge zeigt der WDR sein aktuelles Bühnenprogramm "Wer Pläne macht, wird ausgelacht", eine Aufnahme aus dem Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen.

Der in Soest geborene Künstler begeistert schon seit den 1990er Jahren mit seinem unverkennbaren Stil, der durch seine brüchige Stimme und einen trockenen, monotonen Erzählton geprägt ist. Zahlreiche Tourneen und Auftritte in deutschen Comedy- und Kabarettformaten machten Johann zu einem festen Bestandteil der Szene. Mit der neuen WDR-Show erfüllt sich für ihn ein lange gehegter Wunsch. "Das muss man sich nur immer wieder sagen!", lautet sein augenzwinkerndes Motto, das bestens zu seinem Markenzeichen passt: charmante Pointen, verpackt in feinsinnigen Humor mit leichter Schieflage. Fans können sich somit auf einen einzigartigen Spätsommer voller Lacher und überraschender Momente freuen.

Johanna König im Dezember 2024

Michael Mittermeier, deutscher Comedian

Tony Bauer, Mai 2025

