Lotto-Chico will Papa werden: Das sind seine Zukunftspläne

Kürsat Chico Yildirim, besser bekannt als Lotto-Chico, verkündete bei der Kunstausstellung des ehemaligen Rappers Felix Blume in Hamm eine ganz persönliche Nachricht: Er möchte Vater werden! Der Reality-TV-Star war bester Laune und erzählte vor Ort, dass er und seine Freundin bereits eifrig Zukunftspläne schmieden. Auch eine Hochzeit steht bei dem Paar im Raum. "Mein großer Wunsch ist es, Papa zu werden. Und wir wollen auch heiraten", sagte er im Gespräch mit RTL. Wann es jedoch so weit sein könnte, ließ er offen – ein Heiratsantrag steht bislang noch aus.

Chico und seine Partnerin sind bereits seit einiger Zeit ein Paar. Während seine frühere Beziehung oft im Rampenlicht stand, hält Chico seine aktuelle Liebe – auf ihren Wunsch hin – aus der Öffentlichkeit heraus. Diese Entscheidung scheint der Beziehung gutzutun, denn der Dortmunder genießt sein neues Glück sichtlich. Neben der Liebe hat Chico auch eine neue Leidenschaft entdeckt: die Kunst. Stolz berichtete er, wie sehr ihn die Werke seines Freundes Felix Blume, den viele noch unter seinem früheren Künstlernamen Kollegah (41) kennen, beeindrucken. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal für Kunst interessiere", gab er zu Protokoll. Ein Kunstwerk von Felix möchte er sich demnächst sogar zulegen.

Dass Chico erneut die Liebe gefunden hat, überrascht viele Fans kaum. Nach der Trennung von seiner vorherigen Partnerin hatte er stolz verkündet, wieder verliebt zu sein. Doch diesmal scheint es ernster zu werden: Die Beziehung steuert auf Hochzeit und Familiengründung zu – ein großer Schritt für den Reality-Star, der in der Vergangenheit eher für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannt war. Sein neues Glück lässt Chico offenbar gelassener und bodenständiger wirken, während er zugleich seine neu entdeckten Interessen vertieft und Pläne für eine vielversprechende Zukunft schmiedet.

Joyn / Tan Nian Xing Chico bei "Promis unter Palmen", 2025

ActionPress / Manfred Behrens / Future Image Kollegah bei der Weltpremiere von "HAPS – Crime Doesn’t Pay" in Berlin

Instagram / chico_lottomillionaer Kürsat Yildirim alias Chico