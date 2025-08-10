"Modern Family"-Star Aubrey Anderson-Emmons ändert Namen

Aubrey Anderson-Emmons (18), bekannt aus der erfolgreichen Sitcom "Modern Family", hat sich nach dem Ende der Serie für einen radikalen Schritt entschieden: Ein neuer Name und ein neues Karrierefeld sollen ihren Lebensweg prägen. Die 18-Jährige, die nun Frances Anderson heißt, startet mit ihrer Debüt-EP "Drown" in die Musikwelt. Der Vorname Frances, so verriet sie gegenüber E! News, sei ein Teil ihres legalen Namens und nach einem alten Familienfreund ihrer Mutter gewählt. Neben der musikalischen Veränderung soll ihr neuer Name, wie sie selbst erklärt, "kürzer und prägnanter" wirken.

Frances Anderson wurde seit ihrer Kindheit als Lily Tucker-Pritchett in "Modern Family" bekannt, wo sie als Tochter der von Jesse Tyler Ferguson (49) und Eric Stonestreet (53) verkörperten Charaktere mit ihrem Charme und Witz die Zuschauer begeisterte. Nach dem Serienfinale im Jahr 2020 zog sie sich jedoch von der Schauspielerei zurück, um sich selbst neu zu finden. In dieser Zeit entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Musik. Mit ihrer ersten Single "Telephones and Traffic", die bereits im Mai veröffentlicht wurde, gab sie einen Einblick in ihr kreatives Schaffen und bereitete ihre Fans auf das Debüt-Projekt vor.

Auch wenn Frances sich aktuell ganz auf ihre musikalische Entwicklung konzentriert, bleibt die Schauspielerei nicht komplett ausgeschlossen. "Ich habe vor, irgendwann wieder zu schauspielern", verriet die ehemalige Serientochter. Doch der Fokus liegt momentan darauf, ihrer kreativen Seite in der Musik einen eigenen Raum zu schaffen. Abseits ihrer professionellen Entscheidungen scheint der Wechsel zu einem schlichteren Namen auch einen symbolischen Neuanfang für die ehemalige Kinderdarstellerin zu markieren, die nun ihren Weg als selbstständige Künstlerin geht. Fans dürfen gespannt sein, was Frances in Zukunft noch alles bereithält.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aubrey Anderson-Emmons, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / aubreyandersonemmons Jesse Tyler Ferguson, Aubrey Anderson-Emmons und Julie Bowen

Anzeige Anzeige

Instagram / aubreyandersonemmons Aubrey Anderson-Emmons, Schauspielerin

Anzeige