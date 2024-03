Fünf Monate nach Tod: Das geschieht mit Matthew Perrys Erbe

Der unerwartete Tod von Matthew Perry (✝54) schockierte im Oktober des vergangenen Jahres Fans auf der ganzen Welt. Fünf Monate nach seinem Tod wurde nun das Testament des Schauspielers enthüllt. In Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen, steht: "Alle meine persönlichen und Haushaltsgegenstände, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schmuck, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Kunstwerke und Autos, zusammen mit allen Versicherungen auf dieses Eigentum, sollen als Teil meines Nachlasses übergehen." Der Großteil seines Vermögens soll in seine Treuhandfonds fließen. Aus dem Dokument geht zudem hervor, dass er sowohl seine Eltern, seine Halbgeschwister und seine Stiefmutter als auch seine Ex-Freundin Rachel Dunn, mit der er von 2003 bis 2005 liiert war, als Begünstigte aufgeführt hat.

Eine Frau oder Kinder, an die er sein Vermögen vererben konnte, hatte der Serienstar nicht. Dabei soll es Matthews Lebenstraum gewesen sein, eine eigene Familie zu gründen. "Matthew hat immer davon geträumt, die perfekte Familie zu haben. Er wollte eine Frau und zumindest ein paar Kinder", verriet eine Quelle kurz nach seinem Tod gegenüber Daily Mail. Besonders in der Zeit vor seinem Tod soll der Wunsch bei dem "17 Again"-Darsteller besonders präsent gewesen sein. "Alles, was Matt jemals wollte, war glücklich zu sein. Aber er hat immer an den falschen Orten nach Liebe und Glück gesucht", erklärte der Insider weiter.

Matthew wurde Ende Oktober leblos in seinem Whirlpool aufgefunden. Rund zwei Monate später stand die Todesursache fest: Laut dem toxikologischen Bericht des Los Angeles County Medical Examiner's Office, der TMZ vorlag, starb Matthew an den "akuten Auswirkungen von Ketamin". Dem Gerichtsmediziner zufolge verursachte das Ketamin sowohl eine Überstimulation des Herz-Kreislauf-Systems als auch eine Atemdepression.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

