Gut drauf: Hilary Duffs Mann teilt seine Vasektomie im Netz!

Hilary Duff (36) und Matthew Koma haben zwei gemeinsame Töchter und erwarten derzeit noch ein weiteres Kind. Offenbar ist ihnen das genug, denn der Musiker teilt nun seine Erfahrung mit einer Vasektomie auf Instagram. Er dokumentiert die Prozedur von Anfang bis Ende. Zuerst zeigt er ein buntes Outfit, inklusive Sandalen mit Socken, das er für die Sterilisation trägt. Ohne Scham filmt er dann seinen Arzt, den er scherzhaft fragt: "Haben Sie schon mal an etwas so Kleinem gearbeitet?" Nach der OP teilt er sogar noch ein Selfie in Unterhose, auf dem die Bandagen um sein bestes Stück zu sehen sind.

Seine Frau Hilary holt ihren Matthew nach dem Eingriff aus dem Krankenhaus ab. Als alles fertig ist, kann er seine besorgten Follower beruhigen. "Es ist wirklich gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall besser als ein Besuch beim Zahnarzt!", schreibt er zu einem Bild von sich im Bett. Die Medikamente gefallen ihm auch sehr gut. "Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen oder getrunken. Nach dem Schlafmittel verstehe ich den Anreiz. [...] Ich habe so gut geschlafen wie seit Jahren nicht mehr!", erzählt der "Find You"-Sänger begeistert.

Die "Lizzie McGuire"-Darstellerin und der Rocker sind seit 2019 verheiratet. Zu ihrem vierten Hochzeitstag hatte Matthew seiner Hilary auf Instagram eine witzige Liebeserklärung gemacht: "Vier Jahre verheiratet und ich finde erst jetzt heraus, dass meine Frau denkt, einige U2-Songs seien von Creed." Bei den beiden musikalischen Stars scheint es immer sehr lustig zuzugehen. Kurz vor Weihnachten verkündeten sie zusammen mit ihren Töchterchen Banks (5) und Mae sowie Hilarys Sohn Luca (11), dass sie noch ein weiteres Familienmitglied zu ihrer verrückten Truppe hinzufügen würden.

Anzeige

Instagram / matthewkoma Matthew Koma, Sänger

Anzeige

Instagram / matthewkoma Matthew Koma, Sänger

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de