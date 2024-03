Kultregisseur Percy Adlon stirbt im Alter von 88 Jahren

Percy Adlon ist tot. Der in München geborene Regisseur starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren friedlich im Kreise seiner Familie in Los Angeles, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag bestätigte. Zuvor hatte bereits der Bayerische Rundfunk über die traurigen Neuigkeiten berichtet. Seinen großen Durchbruch hatte er in den 80er-Jahren mit der Komödie "Out Of Rosenheim" gefeiert – der Kultfilm wurde zum Welterfolg und mit zahlreichen Preisen überhäuft.

Kurz nach seinem großen Filmerfolg zog er aus Deutschland weg und siedelte nach Los Angeles über. Dort zog er es jedoch vor, weiterhin ohne die großen Hollywoodstudios zu drehen, da er nach eigenen Angaben viel zu dickköpfig für eine Karriere in der Filmmetropole gewesen sei: "Ich will mein eigenes Budget kontrollieren. Ich bleibe lieber dieser kleine Fisch, von dem all die großen Fische in Hollywood denken: 'Du bist nicht mal Plankton für uns'", erklärte er einmal. Doch Percy spezialisierte sich nicht nur auf Spielfilme. Im Laufe seiner Karriere produzierte er auch über 150 Dokumentarfilme. Zudem gab er im Jahr 2002 sein Debüt als Opernregisseur und brachte wenige Jahre später auch "Out Of Rosenheim" auf die Musicalbühne. Das Stück konnte jedoch nicht an den Erfolg des Films anknüpfen.

Markus Blume, der Kunstminister von Bayern, zollte dem Geschichtenerzähler kurz nach dem Bekanntwerden seines Todes auf Facebook Tribut und bezeichnete ihn als "Freigeist, Kultregisseur und stolzer Bayer in Hollywood". Mit Filmen wie "Out Of Rosenheim" und "Zuckerbaby" habe Percy das bayerische Kulturerbe auf die internationale Bühne gehoben.

Getty Images Percy Adlon, Regisseur

