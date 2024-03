Veröffentlichung seiner Nacktfotos: Hat Prinz Harry Panik?

Die ehemalige Stripperin Carrie Royale droht mit der Veröffentlichung einiger pikanter Schnappschüsse von Prinz Harry (39) – nun äußert sich der Royal-Experte Tom Quinn gegenüber The Mirror bezüglich des aktuellen Gemütszustandes des Rotschopfes und seiner Gedanken zu der Herausgabe der Nacktfotos. "Harry hat sich seit Jahren Sorgen gemacht, dass seine Vergangenheit ihn einholen könnte, und das ist nun der Fall. Die Drohungen der Domina, von seinem Las-Vegas-Trip 2012 Nacktfotos von ihm zu veröffentlichen, haben ihn in Panik versetzt und er erwägt rechtliche Schritte oder eine Zahlung, um das zu verhindern."

Laut Tom schäme sich der 39-Jährige zutiefst für seine wilde Vergangenheit – doch was hat es damit auf sich? In seiner Junggesellenzeit hatte der Sohn von König Charles (75) offenbar in Saus und Braus gelebt. Vor rund zwei Jahren sorgte der Verkauf der Hose, die der heutige Vater an dem Abend der besagten Party in Las Vegas getragen haben soll, bereits für Schlagzeilen. Wie The Sun berichtet, lag der erwartete Erlös bei 926.000 Euro. Der Verkauf hatte auch einen Grund: Harry sei Carrie zufolge "so langweilig geworden, es ist eine echte Schande."

Wie ein Insider gegenüber OK! verrät, ist wohl auch Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (42) über die Situation verärgert. "Meghan ist verständlicherweise wütend darüber, dass Nacktbilder von Harry an die Öffentlichkeit gelangen könnten", hieß es. Es sei jetzt "nicht der richtige Zeitpunkt, um solche geschmacklosen Bilder zu veröffentlichen", meint der Informant. In den vergangenen Wochen habe sich das Paar "neu präsentiert", um sich auf ihre Familie und das Verhältnis zu den Royals zu konzentrieren – ein solcher Skandal wäre wohl mehr als unpassend.

Getty Images Prinz Harry, 2023

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019

