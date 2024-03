Bachelor Sebastian ist verliebt: Spielt Larissa nur mit ihm?

Larissa Katharina sorgt bei Die Bachelors für großes Drama! Die Blondine erlebt in der neunten Folge der RTL-Show am Mittwoch ihr Dreamdate mit Sebastian Klaus (36). In einem romantischen Moment gesteht der Hamburger ihr offenbar, dass er sich in sie verliebt habe – zu viel für Larissa, die nach dem Ende des Dates flüchten will: "Er hat mir wirklich extrem viele Komplimente gemacht. Die ganze Zeit an mir, mich geküsst – es war wirklich einfach viel zu viel. Dieses Love Bombing raubt mir Energie." Aber dabei bleibt es nicht!

Denn Larissa sucht kurz vor der Nacht der Rosen das Gespräch mit dem Bachelor – und macht ihre Sorgen zu seinem Problem. "Meine Sorge ist, dass das bei dir ein Muster ist. Dass es am Anfang so 1.000 Prozent ist und dann wieder abfällt", wirft sie ihm quasi vor. Sebastian ist davon total baff und zerbricht sich offensichtlich den Kopf – nur, damit diese die verzwickte Situation anschließend ins Lächerliche zieht: "Ein Auf und Ab der Gefühle. Es macht Spaß!"

Für die Zuschauer ist klar: Larissas Verhalten ist nicht in Ordnung! "Larissa will nur drin bleiben, um ihn bloßzustellen und ihr Ego zu pushen", vermuten einige auf Instagram. Die Annahme, dass die Versicherungskauffrau mit den Gefühlen des Rosenkavaliers spielt, teilen auch andere Nutzer: "Das was Larissa da zu Sebastian sagt, grenzt schon an Gaslighting. Das ist schon ganz, ganz kritisch. Wie er das auch noch ernst nimmt, zerreißt mir echt das Herz!"

Sebastian Klaus und Larissa bei "Die Bachelors"

Larissa, "Die Bachelors"-Kandidatin 2024

