Ryan Goslings Kids halfen ihm bei seiner Oscar-Performance!

Bei den diesjährigen Oscars war Ryan Gosling (43) mit seinem Song "I'm Just Ken" in der Kategorie "Bester Filmsong" nominiert. Zwar konnte der Schauspieler den Preis nicht absahnen, doch bei der Performance seines Barbie-Hits zog er das Publikum in seinen Bann. In einem Interview mit People verrät der "Barbie"-Darsteller, dass er bei der Vorbereitung auf seinen epischen Oscar-Auftritt Unterstützung seiner Frau Eva Mendes (50) und ihren gemeinsamen zwei Töchtern erhielt. "Es hat so viel Spaß gemacht, weil sie am Tag zuvor zur Generalprobe gekommen sind und so in der ersten Reihe saßen", schwärmt er gegenüber dem Blatt. "Sie haben mir ein paar Tipps und Hinweise gegeben, ganz tolle Hinweise", fügt der Familienvater stolz hinzu.

In dem Interview betont der Schauspieler, welchen Einfluss seine Töchter auf die Performance hatten: "Sie sind für mich ein großer Teil davon. Das Interesse meiner Mädchen an Barbie und ihr Desinteresse an Ken haben mich überhaupt erst auf die Idee gebracht." Seine Familie zurate zu ziehen war scheinbar die richtige Entscheidung – denn die Zuschauer waren hin und weg von Ryans Auftritt. "Das war wirklich das Beste, was ich das ganze Jahr über gesehen habe!", war nur eines der bejubelnden Fan-Kommentare auf X.

Neben Euphorie sorgte der Auftritt des Hollywood-Hotties an einer Stelle sogar für einen emotionalen Moment. Zu seinem pinken Gucci-Glitzer-Anzug trug der Schauspieler eine "E"-Halskette., die für seine Ehefrau Eva stehen sollte. Inmitten der Performance küsst Ryan seine Kette und zeigt sie stolz in Richtung der Kameras. "Wie süß er seine Halskette für Eva küsst! Er ist so ein toller Ehemann", schrieb ein Nutzer auf X. Ob das wohl auch eine Idee seiner Töchter war? Was meint ihr? Stimmt unten in der Umfrage ab!

