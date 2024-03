Das sagen die Fans zu Ryan Goslings Auftritt bei den Oscars

Mit dieser Performance wird Ryan Gosling (43) sicherlich in die Geschichte der Oscars eingehen! Anlässlich der 96. Verleihung des Goldjungen performte der Schauspieler seinen Barbie-Hit "I'm Just Ken" – und die Fans waren hin und weg. "Ryan Gosling hat seinen Auftritt bei den Oscars umgehauen. Der Moment des Abends", schreibt ein Fan begeistert auf X, während ein weiterer sich freut: "Das war wirklich das Beste, was ich das ganze Jahr über gesehen habe!" Ein anderer Fan zeigt dennoch enttäuscht: "Wie kann man sich diese Performance von 'I'm just Ken' ansehen und ihm nicht den Oscar geben?" Denn trotz Nominierung durfte Ryan nicht den Oscar in der Kategorie "Bester Filmsong" mit nach Hause nehmen, sondern Billie Eilish (22) und ihr Bruder Finneas O'Connell mit ihrem Song "What Was I Made For" – ebenfalls für den Verkaufsschlager "Barbie".

Für seine Performance zog der 43-Jährige alle Register: In einem pinkfarbenen Glitzeranzug performte Ryan mit einer Menge Backgroundtänzer seinen Hit "I'm Just Ken". Doch damit nicht genug: Neben gemeinsamen Gesangseinlagen mit seiner Schauspielkollegin Margot Robbie (33) oder der "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (40) trat auch der Musiker Slash (58) auf und legte ein Mega-Gitarrensolo hin!

Während Ryan mit seinem Auftritt sicherlich für die oder anderen Tanzmoves im Publikum sorgte, wurde es bei Billie und Finneas' Performance emotional: Bei "What Was I Made For?" kullerten unter anderem bei den "Barbie"-Stars America Ferrera (39) und Kate McKinnon (40) die Tränen. Doch auch Billie selbst schien sehr gerührt zu sein: Nach ihrer gefühlvollen Gesangseinlage öffnete die 22-Jährige die Augen und wurde mit einer tobenden Standing Ovation geehrt.

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images Billie Eilish und Finneas O'Connell bei der 96. Oscar-Verleihung

