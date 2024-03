Warnung an Sebastian: Bachelor Dennis begeistert als Kumpel!

Dennis Gries sammelt Sympathiepunkte! Im Halbfinale von Die Bachelors steht der Bayer seinem Kollegen Sebastian Klaus (36) mit Rat zur Seite – denn dieser weiht ihn in eine unangenehme Situation ein: Er habe seiner Kandidatin Larissa Katharina gestanden, in sie verliebt zu sein. Diese habe das aber nicht erwidert. Dennis' Reaktion darauf: "Ich glaube, wenn du so einen Satz aussprichst und da nicht merkst, dass sich die Frau fallen lassen und sich öffnen kann – dann solltest du die Finger davon lassen!" Für diesen Tipp wird er im Netz gefeiert. Auf Instagram loben die Zuschauer den Fitnessfan!

"Er hat tatsächlich die bessere Menschenkenntnis... Da hat er Sebastian einfach genau den richtigen Rat gegeben", schreibt ein User begeistert, ein anderer kommentiert: "Die Worte von Dennis gegenüber Sebastian waren so weise!" Das Problem: Sebastian hört nicht auf seinen Kumpel! Stattdessen überreicht er Larissa am Ende der Folge eine Rose und nimmt sie mit ins Finale. Dort wird sich nun zeigen, ob die beiden ein Paar werden – oder die Gefühle einseitig bleiben.

Dennis sorgt mit dem Halbfinale für einen Sinneswandel bei den Zuschauern. Denn viele Fans waren in den vergangenen Wochen eher genervt von dem Rosenkavalier – und seinen Sprüchen. Mit Aussagen von "Was war der verrückteste Ort, an dem du jemals Sex hattest?" bis "Die hat aber auch einen süßen Po. Da werde ich ein bisschen schwach" sorgte er für so manchen Cringe-Moment. Sein Kumpel Sebastian hingegen wurde stets für seine liebevolle und bedachte Art gefeiert.

RTL Sebastian Klaus und Larissa bei "Die Bachelors"

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

