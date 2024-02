Fans lachen wieder über Bachelor Dennis' unangenehme Sprüche

Die Bachelors amüsiert die Fans! In diesem Jahr suchen gleich zwei Rosenkavaliere im TV nach der großen Liebe. Während Sebastian Klaus mit seiner ruhigen und charmanten Art überzeugt, hat Dennis Gries eine andere Taktik, um die Ladys um den Finger zu wickeln. Er sagt, was er denkt und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Besonders dann nicht, wenn es um anzügliche Kommentare geht. Bei den Fans fällt Dennis wegen seiner unangenehmen Sprüche durch!

In der aktuellen Folge genießt der Schnittblumenverteiler ein Date mit Lissy. Die Flugbegleiterin liegt in seinem Arm und Dennis zeigt sich wie gewohnt ziemlich flirty. Im Anschluss kommt es zum ersten Kuss der beiden. Bei einem weiteren Date fällt dem Single etwas anderes ins Auge: Nadjas Hinterteil. "Die hat aber auch einen süßen Po. Da werde ich ein bisschen schwach", merkt Dennis an. Bei der Nacht der Rosen spielen seine Hormone dann endgültig verrückt: "Was war der verrückteste Ort, an dem du jemals Sex hattest?", will er von Lissy wissen. Während sich die Schwäbin in Schweigen hüllt, haben die Fans so einiges zu sagen.

Parallel zur Ausstrahlung sammeln sich einige Kommentare auf X. "Dennis ist so eklig – ich kann da nicht hinschauen", kommentiert ein Fan. "Machen wir es kurz, dieser Dennis will doch einfach nur einen wegstecken", stellt ein weiterer Nutzer fest. Eine andere Person schreibt: "Wenn Dennis könnte, würde er jede Frau in dieser Staffel küssen, auch die von Team Sebastian und Sebastian an liebsten gleich mit."

Instagram / dennis.gries Dennis Gries, "Die Bachelors"-Rosenkavalier

RTL Rebecca und Dennis bei "Die Bachelors"

Instagram / dennis.gries Dennis Gries, der Bachelor 2023

