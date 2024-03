Wer fliegt im Halbfinale von "Das große Promibacken" raus?

Noch vier prominente Hobbybäcker sind im Rennen, um bei Das große Promibacken den Titel zu holen. In der vergangenen Woche musste sich Schauspieler Raúl Richter (37) geschlagen geben. Wen trifft es dieses Mal? Alexandra Rietz (52) scheidet mit einer Gesamtwertung von 41,5 Punkten aus. "Es war eine mega-super Zeit, ich habe viel gelernt", freut sich die Schauspielerin und dankt ihren Juroren und Mitstreitern herzlich. Im Halbfinale kämpfen also Susan Sideropoulos (43), Mathias Mester (37) und Madita van Hülsen (43) um den Sieg. Denn wer gewinnt, wird nicht nur mit dem goldenen Cupcake belohnt, sondern auch mit 10.000 Euro für einen wohltätigen Zweck.

Neben der Challenge "Bagel Kreativ" standen heute Knuspertaler aus Blätterteig und aufwendig dekorierte Torten auf dem Plan. Am Ende wird es knapp zwischen Mathias und Alexandra. "Sowohl in der technischen Prüfung als auch bei den Dekortorten habt ihr euch in Sachen Punkten ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert", berichtet Juror Christian Hümbs. Da der Leichtathlet jedoch mit seinen Walnuss-Bier-Bagels in der ersten Runde bessere Ergebnisse erzielen konnte, setzt er sich am Ende durch. Alexandra nimmt ihre Niederlage sportlich. "Ich bin total zufrieden, ich war im Halbfinale", freut sich die "K11 – Kommissare im Einsatz"-Darstellerin. Vor der Torte habe sie besonders Respekt gehabt, daher sei sie stolz auf ihre Leistung.

Besonders überzeugen konnte hingegen Susan: Sie darf sich zum dritten Mal in Folge Bäckerin der Woche nennen – mit 49 Punkten geht sie in Führung. Ihre filigrane Detailarbeit an der Torte in Runde drei begeistert die Juroren. "Das gibt's doch gar nicht", freut sich die einstige GZSZ-Darstellerin.

