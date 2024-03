Fans sind wütend: J.Lo sagt ohne Erklärung Tourtermine ab

Vor wenigen Wochen gab es für die Fans von Jennifer Lopez (54) einen Grund zur Freude! Nach fast zehn Jahren veröffentlichte die Sängerin ein neues Studioalbum. Doch nicht nur das! Mit "This Is Me Now" wird sie im Sommer dieses Jahres in zahlreichen US-amerikanischen Städten auf Tournee gehen. Bereits jetzt können sich die Fans die begehrten Karten sichern. Doch für einige währte die Vorfreude auf die bevorstehenden Shows nicht lange. Ohne eine Erklärung sagt die "Let's Get Loud"-Interpretin ihre Auftritte in insgesamt fünf Städten nun ab. Für die Fans ist das eine herbe Enttäuschung. Auf der Internetseite des Ticketverkaufs beschwert sich ein User: "Das Konzert in meiner Stadt wurde einfach abgesagt. Seit mehreren Tagen warte ich schon auf eine Stellungnahme, aber niemand äußert sich. Das ist respektlos gegenüber den Fans!"

Woran könnte die plötzliche Absage liegen? Einige Fans vermuten, dass vielleicht die eher schlechten Verkaufszahlen des Albums dahinter stecken könnten. Denn J.Los neue Songs konnten bisher keine großen Erfolge verbuchen. Nach einem kurzen Peak verschwand ihr neues Album schnell wieder aus den Billboardcharts. Entertainment Weekly berichtet jetzt hingegen, dass womöglich logistische Probleme dazu geführt haben, dass die letzten Termine abgesagt wurden. Vonseiten des Superstars gibt es jedoch weiterhin keine Stellungnahme.

Ein kleiner Trost bleibt den Fans trotzdem. Denn für die, die nicht genug von der "Jenny From the Block"-Interpretin bekommen können, gibt es auf Amazon Prime Abhilfe. Dort erschien vor wenigen Wochen neben dem Album auch ein gleichnamiger Film der Sängerin. In diesem gewährt die 54-Jährige ihren Fans intime Einblicke in ihr Liebesleben. Auch über zahlreiche Gesangs- und Tanzeinlagen dürfen sich die Zuschauer freuen.

Jennifer Lopez, Schauspielerin

Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

