Keine Lust? Promis geben Jennifer Lopez' Musical einen Korb!

Es war ihr großes Herzensprojekt! Vor wenigen Wochen veröffentlichte Jennifer Lopez (54) ihr neues Album "This Is Me... Now". Passend dazu erschien ein gleichnamiger Musicalfilm. Darin lässt die Sängerin einige Passagen ihres Lebens Revue passieren. In dem Film wollte die "Jenny from the Block"-Interpretin auch einige Stars dabeihaben. Allerdings musste sie einen erheblichen Dämpfer hinnehmen. Zahlreiche Promis verpassten Jennifer und ihrem Film eine Abfuhr!

In Jennifers Dokumentarfilm "The Greatest Love Story Never Told" bespricht die Sängerin mit ihrem Team, welche Prominenten für Cameos in ihrem Musical nicht zur Verfügung stehen. Die Liste ist lang. Unter anderem erteilten Stars wie Taylor Swift (34), Jennifer Coolidge, Vanessa Hudgens (35), Jason Momoa (44) oder Ariana Grande (30) der Musikerin eine Absage. Jennifer sieht das Ganze jedoch gelassen. "Ich möchte niemanden dazu zwingen, der nicht sagt: 'Das wird ein Spaß'", erklärt die "On The Floor"-Interpretin.

Trotz der vielen Absagen konnte die 54-Jährige schlussendlich doch noch einige Stars für ihren Musicalfilm gewinnen. So sind zum Beispiel Jane Fonda (86), Keke Palmer (30), Jennifer Lewis oder Trevor Noah in Jennifers Streifen zu sehen.

Getty Images Taylor Swift und Jennifer Lopez, 2013

Getty Images Jennifer Lopez und Jane Fonda, 2011

Getty Images Jennifer Lopez, 2023

