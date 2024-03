In Luxuskarosse: Brooklyn Beckham cruist durch Beverly Hills

Dank seiner berühmten Eltern lebt Brooklyn Peltz-Beckham (25) schon von klein auf ein Leben in Reichtum. Dass er dieses sichtlich zu genießen scheint, beweist der Kicker-Spross in aktuellen Aufnahmen. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen ihn dabei, wie er sichtlich ausgelassen das gute kalifornische Wetter in seinem Luxusgefährt auskostet. Satte 500.000 US-Dollar (rund 450.000 Euro) soll der modifizierte Elektrowagen des Herstellers Jaguar gekostet haben. Im coolen Look samt Cappi präsentiert sich der 25-Jährige mit offenem Verdeck, während er durch die Straßen von Beverly Hills cruist.

Jedoch wird das Auto neben seinem eigentlichen Wert auch noch einen ganz anderen, sehr viel persönlicheren, Wert für Brooklyn haben. Denn dieses war ihm einst von seinem berühmten Vater David (48) zu seiner Hochzeit mit Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham (29) geschenkt worden. Wie das Medienportal weiter berichtet, habe der 48-Jährige die Karosse dann sogar noch restaurieren und modifizieren lassen. Dafür hatte er das Restaurationsunternehmen Lunaz genutzt, dessen Anteile von 10 Prozent der Brite im Juni 2021 übernommen hatte.

Es ist nicht überraschend, dass sich der älteste Sohn von David und Victoria Beckham (49) bei seiner kleinen Spritztour sorgenfrei gibt – schließlich könnte es ihm privat wohl kaum besser gehen. Im April 2022 hatte er seiner Nicola die ewige Liebe geschworen. Seither schwelgt das Paar im absoluten Glück, wie sie auch immer im Netz mit süßen Pärchenfotos und Botschaften unter Beweis stellen. Inzwischen geht ihre tiefe Zuneigung sogar regelrecht unter die Haut: Rund 70 seiner Tattoos soll das einstige Model seiner Ehefrau bereits gewidmet haben.

Getty Images Brooklyn und David Beckham, 2019

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2024

