Pierce Brosnan gesteht illegales Wandern im Nationalpark!

Pierce Brosnan (70) konnte sich endlich in seinem Prozess einigen. Seit dem vergangenen Dezember musste sich der Schauspieler vor Gericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, illegal im Yellowstone Nationalpark gewandert zu sein. Wie aus den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, hervorgeht, gesteht der "Mamma Mia"-Darsteller seine Wanderung nun. Mit seiner Tat kommt der Filmstar nicht ungeschoren davon. Rund 1.415 Euro an Geldstrafe und anderen Gerichtskosten soll er zahlen. Im Gegenzug wird die Klage gegen Pierce zurückgezogen.

Im November wurden Fotos auf Instagram gepostet, die Pierce bei seiner Wanderung durch das Naturschutzgebiet zeigen. Lächelnd posiert der "James Bond"-Star vor einem mit Schnee bedeckten Berg. Kurz nach der Veröffentlichung der Bilder wurde Pierce von einem Gericht angeklagt. Der 70-Jährige bekannte sich die ganze Zeit jedoch nicht schuldig. Im Netz wurde er scharf kritisiert. "Typisch Promis. Sie denken, sie können sich alles erlauben. Ich hoffe, er muss für seinen Ausflug tief in die Tasche greifen", schrieb zum Beispiel ein User wütend auf "X".

Während des Gerichtsprozesses stand ihm seine Frau Keely Shaye Smith (60) bei. Der Schauspieler und seine Liebste sind seit fast 30 Jahren ein Paar. Erst vor wenigen Tagen machte der "The Thomas Crown Affair"-Darsteller seiner Partnerin eine öffentliche Liebeserklärung. "Wir lieben uns sehr. Jemanden dabei zu beobachten, wie er mit dir aufwächst und mit dir alt wird, ist eine sehr spirituelle Reise. Zu sehen, wie sich der andere verändert... was auch immer es sein mag, die Haare, die Taille. Aber die Liebe bleibt im Herzen", schwärmte Pierce in einem Interview mit Fox News.

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei den Golden Globes 2020

