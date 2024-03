Seine Ehefrau klärt auf: Wie geht es Fritz Wepper im Hospiz?

Susanne Kellermann gibt ein Update zum Gesundheitszustand von Fritz Wepper (82). Der Schauspieler liegt derzeit nach einer Sepsis in einem Hospiz – und dort geht es dem Star aus "Um Himmels Willen" offenbar besser. "Dass er das überlebt hat, ist ein Wunder! Fritz ist zwar geschwächt, aber fühlt sich gut und hat keine Schmerzen", erklärt seine Ehefrau im Interview mit Bunte. Ihr Liebster habe die Blutvergiftung beinahe nicht überlebt, ergänzt sie: "Es hatte sich zusätzlich seine künstliche Herzklappe entzündet. In seinem Zustand und Alter konnte man ihn nicht operieren, man hat versucht, es mit Antibiotika in den Griff zu bekommen."

Der Umzug in das Hospiz sei zunächst nicht leicht gewesen – inzwischen komme die Familie mit den Umständen aber gut klar: "Das Hospiz leistet tolle Arbeit und fühlt sich mit seinen acht Zimmern mit Blick ins Grüne wie ein gemütliches Zuhause an." Fritz' Tochter habe zudem das Zimmer ihres Papas dekoriert. Der Synchronsprecher kämpft schon seit mehreren Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen. 2021 war ihm bereits Hautkrebs entfernt worden – anschließend stand er sogar wieder vor der Kamera. Doch im vergangenen Jahr folgte dann die schwere Blutvergiftung des 82-Jährigen.

Die Nachricht von der Sepsis des "Die Brücke"-Darstellers kam im Herbst 2023 kurz nach einem schrecklichen Schicksalsschlag. Denn Fritz' Bruder Elmar starb mit 79 Jahren an Herzversagen. Der hinterbliebene Wepper-Bruder zeigte sich nach dem Verlust in tiefer Trauer. "Mein einziger Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste. Dennoch ist es für mich und die Familie untröstlich. Es ist schwer anzunehmen und momentan nicht in weitere Worte zu fassen", erklärte er damals gegenüber Bild.

Anzeige

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Elmar Wepper mit seinem Bruder Fritz Wepper

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de